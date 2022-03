Vide-grenier à Houppeville Salle des sports André Martin Houppeville Catégories d’évènement: Houppeville

Seine-Maritime

Vide-grenier à Houppeville Salle des sports André Martin, 13 mars 2022, Houppeville. Vide-grenier à Houppeville

Salle des sports André Martin, le dimanche 13 mars à 09:00

Le Dimanche 13 mars 2022 de 9h à 18h, l’association AS.HO.HA.MY organise un Vide-Grenier au profit du Téléthon. Réservé au particuliers, cette manifestation se déroule à la salle des sports André Martin à Houppeville (derrière les écoles). Pass vaccinal et port du masque obligatoire

Droit d’entrée visiteur : 1€ (à partir de 16 ans)

Vide-grenier en salle au profit du Téléthon le 13 mars de 9h à 18h Salle des sports André Martin Impasse André Martin, houppeville Houppeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Houppeville, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des sports André Martin Adresse Impasse André Martin, houppeville Ville Houppeville lieuville Salle des sports André Martin Houppeville Departement Seine-Maritime

Salle des sports André Martin Houppeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houppeville/

Vide-grenier à Houppeville Salle des sports André Martin 2022-03-13 was last modified: by Vide-grenier à Houppeville Salle des sports André Martin Salle des sports André Martin 13 mars 2022 Houppeville Salle des sports André Martin Houppeville

Houppeville Seine-Maritime