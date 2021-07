Gy Gy Gy, Haute-Saône Vide Grenier à Gy Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Gy Haute-Saône Gy Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Vous voulez faire du vide dans votre grenier? C’est le moment l’association dynamiques Monts de Gy vous propose le traditionnelle vide-greniers qui se déroulera place de la mairie à Gy de 8 h à 18 h.

Une buvette et une petite restauration sera proposée sur place.

