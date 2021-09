Frasne-le-Château Frasne-le-Château Frasne-le-Château, Haute-Saône Vide Grenier à Frasne le Chateau Frasne-le-Château Frasne-le-Château Catégories d’évènement: Frasne-le-Château

Frasne-le-Château Haute-Saône Frasne-le-Château EUR 10 Dans le but de chiner ou de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus mais qui ferait le bonheur des autres qui sont à la recherche d’un objet qui vient tout juste de casser où alors de tout simplement flâner dans les rues de Frasne à la recherche d’un bon bouquin.

