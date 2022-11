VIDE-GRENIER À FONTENAY LE COMTE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

VIDE-GRENIER À FONTENAY LE COMTE

PLACE DE VERDUN Fontenay-le-Comte

2022-08-21

Vous voulez faire des affaires ?

• Une fois par mois, Place Verdun à Fontenay-le-Comte, les exposants du vide-grenier vous proposent toutes sortes de biens d’occasion à des prix fous. C’est le moment de faire des affaires!

• Entrée gratuite pour le public. Vous souhaitez exposer ?

• Inscription : Renseignez-vous auprès de M. MERILLE au 06 85 74 74 20.

• Vous serez placé par ordre d’arrivée.

• Prix pour les exposants : 5€ les 2,5m.

• Articles d’occasion uniquement. Pas de vente de denrées alimentaires. Vide-grenier : 3ème dimanche de chaque mois. Venez nombreux ! https://vide-greniers.org/85-Vendee/Fontenay-le-Comte-85/vide-grenier-mensuel-3eme-dimanche-chaque-mois_1739047402 Fontenay-le-Comte

