Vide grenier à Echenoz La Méline: la vie reprend… Échenoz-la-Méline Échenoz-la-Méline Catégories d’évènement: Échenoz-la-Méline

Haute-Saône

Vide grenier à Echenoz La Méline: la vie reprend… Échenoz-la-Méline, 3 avril 2022, Échenoz-la-Méline. Vide grenier à Echenoz La Méline: la vie reprend… Échenoz-la-Méline

2022-04-03 – 2022-04-03

Échenoz-la-Méline Haute-Saône Échenoz-la-Méline EUR Le collectif inter associatif d’Echenoz La Méline ressort ses bras, le café et les friteuses pour vous accueillir sur un des premiers vide-greniers de la saison.

Les bénéfices seront intégralement reversés aux associations qui animent tout au long de l’année la vie du village et contribuent à faire du vide grenier un succès : – le FAL ( Foyer d’Animation de Loisirs d’Echenoz La Méline);

– L’Amicale mélinoise du Pisse Menu;

– Les Marmousets (parents d’élèves de l’école maternelle de la Flandrière);

– Les Loupiots (parents d’élèves de l’école de Pont). marino.pertuit@orange.fr +33 3 84 76 72 35 https://www.fal-echenoz.fr/ Le collectif inter associatif d’Echenoz La Méline ressort ses bras, le café et les friteuses pour vous accueillir sur un des premiers vide-greniers de la saison.

Les bénéfices seront intégralement reversés aux associations qui animent tout au long de l’année la vie du village et contribuent à faire du vide grenier un succès : – le FAL ( Foyer d’Animation de Loisirs d’Echenoz La Méline);

– L’Amicale mélinoise du Pisse Menu;

– Les Marmousets (parents d’élèves de l’école maternelle de la Flandrière);

– Les Loupiots (parents d’élèves de l’école de Pont). Échenoz-la-Méline

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Échenoz-la-Méline, Haute-Saône Autres Lieu Échenoz-la-Méline Adresse Ville Échenoz-la-Méline lieuville Échenoz-la-Méline Departement Haute-Saône

Vide grenier à Echenoz La Méline: la vie reprend… Échenoz-la-Méline 2022-04-03 was last modified: by Vide grenier à Echenoz La Méline: la vie reprend… Échenoz-la-Méline Échenoz-la-Méline 3 avril 2022 Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Échenoz-la-Méline Haute-Saône