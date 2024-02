Vide Grenier à Echenoz-la-Méline Place d’Armes Échenoz-la-Méline, dimanche 7 avril 2024.

Vide Grenier à Echenoz-la-Méline Place d'Armes Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Le FAL d’Echenoz-la-Méline en collaboration avec les associations des parents d’élèves « Les Marmousets » et « Les Loupiots » organisent un vide grenier sur la Place d’Armes et dans ses rues adjacentes accueillant 180 exposants.

Possibilité de restauration et buvette sur place. .

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place d’Armes Place d’Armes d’Echenoz-la-Méline

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echenoz-fal.fr

