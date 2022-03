Vide-grenier à Duhort-Bachen Duhort-Bachen, 8 mai 2022, Duhort-Bachen.

Vide-grenier à Duhort-Bachen Duhort-Bachen

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Duhort-Bachen Landes Duhort-Bachen

Notre traditionnel vide grenier fait son grand retour !

Vos greniers se sont bien remplis pendant ces 2 années, n’hésitez pas à faire le grand ménage de printemps et vous inscrire !

On vous attend nombreux le 8 mai, pour exposer ou pour flâner, boire un verre et manger un bout !

+33 5 58 71 89 51

CDF Duhort

Duhort-Bachen

