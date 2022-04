Vide-grenier à domicile Silly-la-Poterie Silly-la-Poterie Catégories d’évènement: Aisne

Silly-la-Poterie

Vide-grenier à domicile Silly-la-Poterie, 30 avril 2022, Silly-la-Poterie. Vide-grenier à domicile Silly-la-Poterie

2022-04-30 – 2022-04-30

Silly-la-Poterie Aisne Silly-la-Poterie Retrouvez au 14 rue de l’Abbé Latz, un vide-grenier à domicile avec livre, cartes postales, timbres, objets anciens, jardinage et loisirs, bricolage.

Le parking se trouve plus haut dans la rue à droite ou également devant l’église. Retrouvez au 14 rue de l’Abbé Latz, un vide-grenier à domicile avec livre, cartes postales, timbres, objets anciens, jardinage et loisirs, bricolage.

Le parking se trouve plus haut dans la rue à droite ou également devant l’église. +33 6 23 63 22 38 Retrouvez au 14 rue de l’Abbé Latz, un vide-grenier à domicile avec livre, cartes postales, timbres, objets anciens, jardinage et loisirs, bricolage.

Le parking se trouve plus haut dans la rue à droite ou également devant l’église. OT de Retz en Valois

Silly-la-Poterie

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Silly-la-Poterie Autres Lieu Silly-la-Poterie Adresse Ville Silly-la-Poterie lieuville Silly-la-Poterie Departement Aisne

Silly-la-Poterie Silly-la-Poterie Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/silly-la-poterie/

Vide-grenier à domicile Silly-la-Poterie 2022-04-30 was last modified: by Vide-grenier à domicile Silly-la-Poterie Silly-la-Poterie 30 avril 2022 Aisne Silly-la-Poterie

Silly-la-Poterie Aisne