Dimanche 18 juillet, Vide Grenier à Courgeon, buvette et restauration sur place également. A 11h a lieu la messe et à 12h30 un vin d'honneur offert par la municipalité. Le vide grenier se tiendra de 7h à 18h, 2€ l'emplacement de 10m maximum.

