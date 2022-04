Vide grenier à Comps Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Gironde

Vide grenier à Comps Comps, 1 mai 2022, Comps. Vide grenier à Comps Salle polyvalente Le Bourg Comps

2022-05-01 – 2022-05-01 Salle polyvalente Le Bourg

Comps Gironde Comps Organisé par le Festicomps, l’évênement se déroulera autour de la salle polyvalente et dans les rues avoisinantes. Si vous souhaitez dénicher les bonnes affaires, ce vide grenier vous aidera peut-être à trouver les bons plans!

Concernant les exposants, pour l’installation du stand, comptez deux euros à l’extérieur et 3 euros à l’interieur le mètre.

Salle polyvalente Le Bourg Comps

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

