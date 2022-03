Vide grenier à Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière Catégories d’évènement: Chaux-la-Lotière

Haute-Saône

Vide grenier à Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière, 27 mars 2022, Chaux-la-Lotière. Vide grenier à Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière

2022-03-27 – 2022-03-27

Chaux-la-Lotière Haute-Saône Chaux-la-Lotière Vide grenier à CHaux le dimanche 27 mars au parking de la piscine. Date limite d’inscription : 20 /03/22.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée visiteur gratuite Renseignements : 07.66.76.96.54 agnes.gruhier@gmail.com. En application des règles sanitaires en vigueur. agnes.gruhier@gmail.com Vide grenier à CHaux le dimanche 27 mars au parking de la piscine. Date limite d’inscription : 20 /03/22.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée visiteur gratuite Renseignements : 07.66.76.96.54 agnes.gruhier@gmail.com. En application des règles sanitaires en vigueur. Chaux-la-Lotière

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chaux-la-Lotière, Haute-Saône Autres Lieu Chaux-la-Lotière Adresse Ville Chaux-la-Lotière lieuville Chaux-la-Lotière Departement Haute-Saône

Vide grenier à Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière 2022-03-27 was last modified: by Vide grenier à Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière Chaux-la-Lotière 27 mars 2022 Chaux-la-Lotière Haute-Saône

Chaux-la-Lotière Haute-Saône