2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-09 17:00:00 17:00:00

Castelfranc Lot Castelfranc Rendez-vous le samedi 09 avril 2022 de 14h à 17h sous la halle de Castelfranc pour un vide grenier gratuit. Donnez, prenez, rencontrez. Participer à une nouvelle économie plus solidaire et plus responsable. Organisé par le SEL (Système d’Échange Local) TROCLOT Contact : 06 22 75 10 38 guinguette.castelfranc@gmail.com +33 6 29 95 84 28 ©gratiferia avril 2022 (1)_page-0001

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

