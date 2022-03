Vide-grenier à Capeyron Place Jean Jaurès Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Venez nombreux place Jean Jaurès à Capeyron le dimanche 3 avril pour le premier vide grenier du comité des fêtes de Capeyron ! _Inscriptions_ Michèle Courbin :06 64 15 89 33 Nicole Bécari : 06 03 84 23 75 Danièle Bérard : 06 03 84 23 75 Rendez-vous le dimanche 3 avril pour un vide grenier dans le quartier de Capeyron. Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès, Capeyron Mérignac Le Grand Louis Gironde

