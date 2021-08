Bois-d'Amont Bois-d'Amont Bois-d'Amont, Jura Vide Grenier à Bois d’Amont Bois-d’Amont Bois-d'Amont Catégories d’évènement: Bois-d'Amont

Vide Grenier à Bois d’Amont Bois-d’Amont, 5 septembre 2021, Bois-d'Amont. Vide Grenier à Bois d’Amont 2021-09-05 08:00:00 – 2021-09-05 17:00:00

Bois-d’Amont Jura EUR 0 0 Vide Grenier organisé par l’Association des Parents d’élèves de Bois d’Amont.

Pour les exposants intéressés, tarifs en salle 7€ le m et à l’extérieur 5€ le m. Le formulaire d’inscription est à demander à ce numéro : 06.85.26.04.46 +33 6 85 26 04 46 Vide Grenier organisé par l’Association des Parents d’élèves de Bois d’Amont.

