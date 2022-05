Vide grenier à Beutre Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Rendez-vous le dimanche 8 mai 2022, toute la journée de 8h à 18h pour participer au vide de grenier organisé au City Stade de Beutre et à l’école Oscar Auriac. Les inscriptions sont possibles et ouvertes jusqu’au 1er mai. **Pour vous inscrire :** contact.acjm@gmail.com / 06 23 56 21 58 Le Comité des fêtes de Beutre organise un vide grenier le dimanche 8 mai 2022. Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T18:00:00

