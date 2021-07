Val-Couesnon Val-Couesnon Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Vide Grenier à Antrain Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Vide Grenier à Antrain Val-Couesnon, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Val-Couesnon. Vide Grenier à Antrain 2021-07-25 – 2021-07-25 Champs de Foire Antrain

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Vide Grenier avec moules frites organisé par Antrain Convivialité.

1€ le mètre linéaire sans réservation.

Réservation recommandée pour le repas moules frites avec dessert à 10 € au 06 77 49 67 01. +33 6 09 68 54 03 Vide Grenier avec moules frites organisé par Antrain Convivialité.

1€ le mètre linéaire sans réservation.

Réservation recommandée pour le repas moules frites avec dessert à 10 € au 06 77 49 67 01. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Champs de Foire Antrain Ville Val-Couesnon lieuville 48.45956#-1.48914