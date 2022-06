VIDE GRENIER

VIDE GRENIER, 21 août 2022, . VIDE GRENIER



2022-08-21 – 2022-08-21 Vide-grenier

9h00-18h00 L’Amicale Laïque organise une nouvelle édition de son vide-greniers!

Rendez-vous incontournable de la fin de saison, les recettes de cet évènement financent les activités scolaires de nos écoles publiques.

Ce vide-greniers est uniquement ouvert aux particuliers non professionnels. Bulletin d’inscription à l’Office de Tourisme du Croisic Vide-grenier

Ce vide-greniers est uniquement ouvert aux particuliers non professionnels. Bulletin d'inscription à l'Office de Tourisme du Croisic

