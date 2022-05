Vide grenier, 26 mai 2022, .

Vide grenier

2022-05-26 – 2022-05-26

L’Amicale laïque de Marcillac saint Quentin organise dans le bourg de Marcillac et dans une plantation de noyer, donc tout le monde se trouve à l’abri du soleil, un vide grenier et un marché gourmand/ producteurs.

Retrouvez des objets chinés et sélectionnés par des marchands de qualité et par les habitants.

Restauration sur place, qui est logique, avec des vendeurs qui viennent des plusieurs Pays. Ile de la Réunion, Vietnam, Italie et, bien sûr, la France.

Arrivée exposants 8 H départ 18H. Vous venez aussi ? Tarifs 3€ le M ou 20€ les dix.

L’Amicale laïque de Marcillac saint Quentin organise dans le bourg de Marcillac et dans une plantation de noyer, donc tout le monde se trouve à l’abri du soleil, un vide grenier et un marché gourmand/ producteurs.

Retrouvez des objets chinés et sélectionnés par des marchands de qualité et par les habitants.

Restauration sur place, qui est logique, avec des vendeurs qui viennent des plusieurs Pays. Ile de la Réunion, Vietnam, Italie et, bien sûr, la France.

Arrivée exposants 8 H départ 18H. Vous venez aussi ? Tarifs 3€ le M ou 20€ les dix.

+33 6 49 28 63 74

L’Amicale laïque de Marcillac saint Quentin organise dans le bourg de Marcillac et dans une plantation de noyer, donc tout le monde se trouve à l’abri du soleil, un vide grenier et un marché gourmand/ producteurs.

Retrouvez des objets chinés et sélectionnés par des marchands de qualité et par les habitants.

Restauration sur place, qui est logique, avec des vendeurs qui viennent des plusieurs Pays. Ile de la Réunion, Vietnam, Italie et, bien sûr, la France.

Arrivée exposants 8 H départ 18H. Vous venez aussi ? Tarifs 3€ le M ou 20€ les dix.

dernière mise à jour : 2022-04-25 par