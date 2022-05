VIDE GRENIER

2022-05-14 – 2022-05-14 Venez chiner et trouver l’objet rare, insolite, à l’ombre des platanes sur la Promenade de Saint-Chinian.

Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers +33 6 16 08 38 77 Venez chiner et trouver l’objet rare, insolite, à l’ombre des platanes sur la Promenade de Saint-Chinian.

