VIDE-GRENIER

VIDE-GRENIER, 1 mai 2022, . VIDE-GRENIER

2022-05-01 – 2022-05-01 Les bénéfices réalisés permettent l’achat de matériel et des sorties scolaires pour les enfants scolarisés sur la commune. Restauration rapide sur place en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Pour en savoir plus sur les formalités d’inscription et le réglement intérieur, cliquez sur le document PDF ci-dessous en fonction de la date.

Envie de chiner ou d’exposer vos trésors de grenier ? Venez flâner ou participer au traditionnel et convivial “Vide-grenier – Marché aux Puces”. amicalelaique44760@gmail.com +33 6 56 68 30 32 Les bénéfices réalisés permettent l’achat de matériel et des sorties scolaires pour les enfants scolarisés sur la commune. Restauration rapide sur place en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Pour en savoir plus sur les formalités d’inscription et le réglement intérieur, cliquez sur le document PDF ci-dessous en fonction de la date.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville