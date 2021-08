Paris Local associatif île de France, Paris VIDE GRENIER / 12eme Local associatif Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VIDE GRENIER / 12eme Local associatif, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 9h à 18h

gratuit

Le samedi 18 septembre, 5eme édition du vide-grenier de la Vallée de Fécamp Au programme de ce VIDE GRENIER : De nombreux stands de vente de particuliers pour dénicher des trésors dans votre quartier ! Et aussi une Batucada / une buvette solidaire / un stand associatif / un stand de maquillage solidaire / une pêche au canard / un concours de filet garni et plein d’autres animations. Vide Grenier en continu le samedi 18 septembre, de 9h à 18h, dans le quartier de la Vallée de Fécamp : rue Claude Decaen, rue Tourneux, rue Edouard-Robert Il reste également des places pour s’inscrire et obtenir un stand de vente pour les particuliers : Événements -> Brocante / Marché Local associatif 16 rue Edouard Robert / face au Hall 14 Paris 75012

8 : Michel Bizot (266m) 6, 8 : Daumesnil (366m)

Contact :Alerft Ou régie de quartier 12 liensocial@regie12.fr alerft16@gmail.com Événements -> Brocante / Marché Étudiants;Urbain;Solidaire;Gourmand;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-18T09:00:00+02:00_2021-09-18T18:00:00+02:00

vide grenier

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Local associatif Adresse 16 rue Edouard Robert / face au Hall 14 Ville Paris lieuville Local associatif Paris