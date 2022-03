Vide- greier au Collège (Garage Sale) Soustons, 27 mars 2022, Soustons.

Vide- greier au Collège (Garage Sale) Collège François Mitterrand Avenue de Labouyrie Soustons

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 16:00:00 Collège François Mitterrand Avenue de Labouyrie

Soustons Landes Soustons

Organisé par le foyer socio-éducatif dans le but d’aider au financement d’un voyage en Angleterre en Mai 2022.

En extérieur couvert et non couvert. Installation à partir de 7h.

Accès et déroulement de la manifestation selon les règles sanitaires en vigueur.

+33 6 04 05 99 24

FSE Collège François Mitterrand de Soustons

Collège François Mitterrand Avenue de Labouyrie Soustons

