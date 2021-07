Donneville Place du 14 juillet Donneville, Haute-Garonne Vide Genier 2021 Place du 14 juillet Donneville Catégories d’évènement: Donneville

### Le Rendez-vous des chineurs **L’édition 2021 du vide-grenier** du Tennis Club de Donneville aura lieu le **dimanche 12 septembre**. Les exposants, au nombre de 180, seront répartis entre la place du village et le parc du château de Donneville. Une buvette, une sandwicherie ainsi que des tables pour pique-nique seront à votre disposition. Exposants, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 septembre via le [formulaire d’inscription](https://mairie-donneville.fr/images/PDF/infos-diverses/inscription-vide-grenier-2021.pdf) où vous trouverez toutes les conditions. L’emplacement de 3 m par 2,50 m est au tarif de 8 €. L’accueil des exposants se fait le dimanche matin de 6 h 00 à 8 h 30.

Entrée Libre

Le Tennis Club de Donneville organise comme chaque année le vide grenier de Donneville.

