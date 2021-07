Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol, Vosges VIDE GARAGE, RASSEMBLEMENT ET BALADE AUTOMOBILE Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Girmont-Val-d'Ajol

VIDE GARAGE, RASSEMBLEMENT ET BALADE AUTOMOBILE Girmont-Val-d’Ajol, 12 septembre 2021, Girmont-Val-d'Ajol. VIDE GARAGE, RASSEMBLEMENT ET BALADE AUTOMOBILE 2021-09-12 07:00:00 07:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00 Préau Communal Centre du village, autour de l’église

Girmont-Val-d’Ajol Vosges Girmont-Val-d’Ajol 11ème vide garage

6ème Rassemblement Auto Moto / 4ème Balade Automobile

Dimanche 12 septembre 2021 88340 Le Girmont Val d’Ajol (15 min de Remiremont – 30 min d’Epinal – 20min de Luxeuil, 45min de Vesoul, 1h de Belfort, Besançon et Nancy)

Centre du village autour du préau 11ème vide garage : déballage de 8h à 18h

Concept du vide grenier

consacré au domaine mécanique

Auto, Moto, Cycle, Kart, Quad…

Tourisme, Compétition, Historique, Tuning Déballage de tout objet touchant de près ou de loin à ce domaine :

Quelques exemples (liste non exhaustive) :

– Pneu et jante

– Pièces détachées mécanique ou carrosserie

– Accessoires et Equipement : Housses, Auto Radio, GPS, sono…

– Textiles : Ligne de vêtements, Vêtements ignifugés…

– Objet de collection : Miniature, Plaque publicitaire…

– Outillage : Cric, Chandelles, Visseuse…

Tarif : 2€ le mètre linéaire sans restriction 6ème Rassemblement Auto/Moto : Exposition libre à partir de 9h

Exposition de véhicules historiques, de collection, de prestige, d’exception

Exposition de véhicules Sportif et de compétition, de tuning ou atypique 4ème Balade automobile départ à partir de 9h30

Parcours non chronométrés d’environ 80km dans les Vosges saônoises et méridionales

Navigation par road book fléché-métré

40€ par équipage de 2 personnes (comprend le repas de midi, le roadbook et 2 plaques souvenirs) Animation :

-Présence d’exposants professionnels Petite restauration sur place toute la journée Visiteurs : Entrée Gratuite Contact (renseignements et réservations) :

Grégory Daval

06 60 05 22 50

faingspautosport@gmail.com +33 6 60 05 22 50 https://faingspautosport.wixsite.com/escapadegirmontoise Faings P’Auto Sport dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT REMIREMONT

