Vide-dressing Yvetot, 26 février 2022, Yvetot.

Vide-dressing Yvetot

2022-02-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-26 18:00:00 18:00:00

Yvetot Seine-Maritime

Vide-dressing de vêtements pour femmes et enfants. Avec la présence de Chez Babette qui exposera les vêtements de la marque « YVT » et Ringana qui présentera des produits cosmétiques naturels et bio.

aurelielep76@me.com +33 7 89 70 37 62

Yvetot

