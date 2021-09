Vide-dressing Violette Sauvage Palais de la Femme, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 5 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 18h

payant

C’est la rentrée ! Et après ce bel été, notre saison des vide-dressings reprend donc de plus belle avec une nouvelle édition dans notre jolie capitale ! Toute l’équipe est heureuse de revenir poser ses portants dans l’incontournable Palais de la Femme, les 4 et 5 septembre 2021 !

L’automne arrive et il est temps de ranger ses plus belles tenues d’été et de ressortir les vestes et les pulls, idéal pour faire le tri dans vos placards en vendant les vêtements que vous ne portez plus ! Vous êtes créateur? Venez faire connaître votre marque et profitez-en pour flâner sur le corner détente et sur l’espace food & drinks !

Rien que pour vous, pour le bien de votre dressing et pour notre planète, les 800m2 de ce lieu unique en plein cœur de Paris se métamorphosent le temps d’un weekend pour devenir le temple ultime de la seconde main !

Vous aussi, rejoignez le mouvement de la seconde main et luttez avec nous contre la fast fashion !

Ça se passe de 11h00 à 18h00, les samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021, au Palais de la Femme à Paris (11ème) : Save the Date !

AU PROGRAMME

– Un week-end consacré à la slow-fashion et à la seconde main trendy

– Des milliers d’articles sur plus de 800m² de bons plans

– Un espace food & drinks

Paiement auprès des exposants en espèces ou CB (sur la majorité des stands)

Pass sanitaire valide ou test PCR/antigénique de moins de 72h obligatoire

Pour ne rien manquer de notre actu, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et à notre compte Instagram !

Pour toutes questions générales concernant ce vide-dressing: videdressing@violettesauvage.fr

Un projet, une animation ou un partenariat à nous proposer ? Écrivez à presse@violettesauvage.fr

On a hâte de vous retrouver pour cette édition de rentrée !

Palais de la Femme 96 Rue de Charonne Paris 75011

9 : Charonne (205m) 8 : Faidherbe – Chaligny (438m)



Contact :Violette Sauvage contact@violettesauvage.fr https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-paris-palais-de-la-femme-4-et-5-septembre-2021/ https://www.facebook.com/violettesauvagevidedressing/ contact@violettesauvage.fr

Date complète :

