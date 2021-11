Paris Anciennes Galeries Lafayette de Montparnasse île de France, Paris Vide dressing Violette Sauvage Anciennes Galeries Lafayette de Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Vide dressing Violette Sauvage Anciennes Galeries Lafayette de Montparnasse, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 au 7 novembre 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 18h

Violette Sauvage revient avec une édition XXL dans les anciennes Galeries Lafayette de Montparnasse. Au programme près de 3000m2 de seconde main, créations, animations et food. Nouvelle date, nouvelle salle ! Et oui, toute l’équipe revient déjà sur notre belle capitale dans une toute nouvelle salle que vous connaissez déjà peut-être. Toute l’équipe est heureuse de poser ses portants dans les anciennes Galeries Lafayette de Montparnasse, les 6 et 7 novembre 2021 ! Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, il est temps de faire un petit ménage dans ses placards et renouveler sa garde-robe ! Et pourquoi pas faire le tri pour avoir un peu d’argent pour les cadeaux de Noël ? Vous êtes créateur? Venez faire connaître votre marque et profitez-en pour flâner sur le corner détente et sur l’espace food & drinks ! AU PROGRAMME – Un week-end entièrement dédiée au shopping de seconde main – Des prix tout doux et des milliers d’articles mode – Des animations et un espace food and drinks ANIMATIONS COMING SOON ! Animations -> Autre animation Anciennes Galeries Lafayette de Montparnasse 22 rue du Départ Paris 75015

