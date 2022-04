VIDE DRESSING VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Les AVF du Pouliguen organise un vide dressing vêtements et accessoires sur le parking du Bricomarché de Batz sur Mer.

Coût par exposant: 10€ l’espace: 5,20m ( largeur) par 4,80( longueur).

Pré-inscription obligatoire avec mention des coordonnées téléphoniques par mail : avf.lepouliguen@yahoo.com et par téléphone au 06 60 37 40 32

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

