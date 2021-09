Roubaix La Troisième Place Nord, Roubaix Vide dressing Solidaire à La Troisième Place avec Amitié Partage La Troisième Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Vide dressing Solidaire à La Troisième Place avec Amitié Partage

La Troisième Place, le samedi 11 septembre à 10:00

La Troisième Place, le samedi 11 septembre à 10:00

Save the date ! [L’association Amitié Partage Roubaix](https://www.amitiepartage.fr/) organise son vide dressing solidaire à La Troisième place ! Vêtements et accessoires pour toutes la famille Prix au kilo

Entrée libre – Port du masque et pass sanitaire obligatoire

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

