VIDE DRESSING AF Event’s organise un vide dressing le dimanche 3 avril de 9 h à 17 h à la salle de l’Albaret. Ventes de vêtements femme/homme/enfant, accessoires, chaussures, et articles de puériculture… Inscriptions : [https://videdressing-stjuery.wixsite.com/accueil](https://videdressing-stjuery.wixsite.com/accueil) Buvette et restauration (Food-Truck) sur place Une benne sera mise à disposition à la fin de la journée pour des dons à une association locale

