Vide Dressing Printanier Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Vide Dressing Printanier Monflanquin, 10 avril 2022, Monflanquin. Vide Dressing Printanier Hôtel-Restaurant Monform Chemin du manoir Monflanquin

2022-04-10 – 2022-04-10 Hôtel-Restaurant Monform Chemin du manoir

Monflanquin Lot-et-Garonne Au bord du lac, nous vous recevons pour un vide dressing aux couleurs du printemps ! Venez exposer, préparer et vider vos armoires. Animations surprises par Claire de l’institut Ô Bien Être, restauration (snack) sur place au Bar La Bodéga Au bord du lac, nous vous recevons pour un vide dressing aux couleurs du printemps ! Venez exposer, préparer et vider vos armoires. Animations surprises par Claire de l’institut Ô Bien Être, restauration (snack) sur place au Bar La Bodéga Au bord du lac, nous vous recevons pour un vide dressing aux couleurs du printemps ! Venez exposer, préparer et vider vos armoires. Animations surprises par Claire de l’institut Ô Bien Être, restauration (snack) sur place au Bar La Bodéga pixabay

Hôtel-Restaurant Monform Chemin du manoir Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse Hôtel-Restaurant Monform Chemin du manoir Ville Monflanquin lieuville Hôtel-Restaurant Monform Chemin du manoir Monflanquin Departement Lot-et-Garonne

Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/

Vide Dressing Printanier Monflanquin 2022-04-10 was last modified: by Vide Dressing Printanier Monflanquin Monflanquin 10 avril 2022 Lot-et-Garonne Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne