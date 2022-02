Vide Dressing Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Vide Dressing Pierrefonds, 6 mars 2022, Pierrefonds. Vide Dressing Pierrefonds

2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06 17:00:00

Pierrefonds Oise Pierrefonds 10 10 L’association « Activités Pour Tous » organise un vide-dressing vêtements adultes, le dimanche 6 mars de 9h00 à 17h00 dans la salle des spots de Pierrefonds.

Tarif pour les exposants 10€

Entrée est gratuite pour les visiteurs

Règles sanitaires à date (6 mars) en vigueur L’association « Activités Pour Tous » organise un vide-dressing vêtements adultes, le dimanche 6 mars de 9h00 à 17h00 dans la salle des spots de Pierrefonds.

Tarif pour les exposants 10€

Entrée est gratuite pour les visiteurs

Règles sanitaires à date (6 mars) en vigueur +33 6 95 69 48 80 L’association « Activités Pour Tous » organise un vide-dressing vêtements adultes, le dimanche 6 mars de 9h00 à 17h00 dans la salle des spots de Pierrefonds.

Tarif pour les exposants 10€

Entrée est gratuite pour les visiteurs

Règles sanitaires à date (6 mars) en vigueur csp 20248529

Pierrefonds

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pierrefonds Autres Lieu Pierrefonds Adresse Ville Pierrefonds lieuville Pierrefonds Departement Oise

Pierrefonds Pierrefonds Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefonds/

Vide Dressing Pierrefonds 2022-03-06 was last modified: by Vide Dressing Pierrefonds Pierrefonds 6 mars 2022 Oise Pierrefonds

Pierrefonds Oise