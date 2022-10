VIDE-DRESSING Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Moselle VIDE DRESSING ! La première manifestation du Club Ados de Phalsbourg Loisirs. RDV le dimanche 30 octobre de 9h30 à 16h dans la salle des fêtes de Phalsbourg. Inscriptions dans la limite des places disponibles, jusqu’au 24/10. 8 € la table + 2 € l’emplacement portant (table fournie, portant non fourni). Entrée libre, buvette et petite restauration sur place. +33 6 41 91 63 76 Phalsbourg

