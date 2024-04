Vide dressing Montélimar, dimanche 5 mai 2024.

Vide dressing Montélimar Drôme

Hello Montélo et les commerçants de la Place des Clercs sont ravis de vous inviter à notre Vide Dressing. C’est l’occasion parfaite de vendre vos vêtements et accessoires ou de dénicher des trouvailles uniques à des prix imbattables !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Place des clercs

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hellomontelo26200@gmail.com

L’événement Vide dressing Montélimar a été mis à jour le 2024-04-09 par Montélimar Tourisme Agglomération