Vide Dressing – Marcilly en Villette Salle Chantaloup – Marcilly en Villette Marcilly-en-villette, vendredi 15 mars 2024.

Vide Dressing Salle Chantaloup à Marcilly en Villette

Collecte du 11 au 13 mars 2024.

Lundi de 14h à 18h

Mardi et mercredi de 9h à 11h30 et 14h à 18h

Vente le week-end du 15 & 16 mars

Vendredi de 16h30 à 19h30

Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h

Entrée gratuite

Salle Chantaloup – Marcilly en Villette Route d’Ardon, Marcilly-en-villette Marcilly-en-villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « assofamiliale.marcilly45@gmail.com »}]

