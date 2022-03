VIDE DRESSING Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin

Moselle

VIDE DRESSING Le Ban-Saint-Martin, 15 mai 2022, Le Ban-Saint-Martin. VIDE DRESSING Le Ban-Saint-Martin

2022-05-15 – 2022-05-15

Le Ban-Saint-Martin Moselle Le Ban-Saint-Martin Vide-dressing, organisé par l’Association FLC. Venez à la rencontre de passionnés de mode et de fripes pour une journée de bonnes affaires. +33 3 87 30 13 15 istockphoto-174872152

Le Ban-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-03-10 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin, Moselle Autres Lieu Le Ban-Saint-Martin Adresse Ville Le Ban-Saint-Martin lieuville Le Ban-Saint-Martin Departement Moselle

Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-ban-saint-martin/

VIDE DRESSING Le Ban-Saint-Martin 2022-05-15 was last modified: by VIDE DRESSING Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin 15 mai 2022 Le Ban-Saint-Martin Moselle

Le Ban-Saint-Martin Moselle