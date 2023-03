Vide-dressing, 19 mars 2023, Lacapelle-Biron . Vide-dressing Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

2023-03-19 – 2023-03-19 Lacapelle-Biron

Lot-et-Garonne 3 3 EUR L’association des parents d’élève RHVL organise un vide-dressing de vêtements, chaussures, accessoires et bijoux, homme, femme et enfant. L’association des parents d’élève RHVL organise un vide-dressing de vêtements, chaussures, accessoires et bijoux, homme, femme et enfant. +33 6 03 67 78 12 Association des parents d’élève RHVL APE RHVL

Lacapelle-Biron

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lacapelle-Biron, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lacapelle-Biron Adresse Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne Ville Lacapelle-Biron Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Lacapelle-Biron

Vide-dressing 2023-03-19 was last modified: by Vide-dressing Lacapelle-Biron 19 mars 2023 Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne