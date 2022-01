Vide dressing Lacapelle-Biron, 6 février 2022, Lacapelle-Biron.

Vide dressing Lacapelle-Biron

2022-02-06 09:00:00 – 2022-02-06 17:00:00

Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne Lacapelle-Biron

EUR 0 0 L’association des parents d’élèves des écoles de Paulhiac, Salles, Montagnac et Lacapelle-Biron organise un Vide-Dressing pour financer le voyage au Pays Basque prévu en juin pour toutes les classes du regroupement.

Inscriptions et renseignements par téléphone.

Le stand de l’association proposera des boissons, crêpes et gâteaux.

Petite restauration le midi sur réservation.

+33 6 84 54 39 83

Lacapelle-Biron

