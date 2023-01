Vide dressing géant Violette Sauvage Paris 11 Palais de la Femme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Vide dressing géant Violette Sauvage Paris 11 Palais de la Femme, 11 février 2023, Paris. Du samedi 11 février 2023 au dimanche 12 février 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

. payant 2€

Vide dressing Violette Sauvage – Paris 11ème – 1600m2 de mode, seconde main, créateurs, à petits prix. Violette Sauvage est de retour en 2023 !

Nouvelle année, mais même objectif : repenser ses habitudes de consommation et tendre vers la mode responsable. Toute l’équipe revient donc au Palais de la Femme pour un nouveau vide-dressing pour vous proposer de la seconde main de premier choix ! Pour ce premier vide-dressing de l’année, toute l’équipe vous donne rendez-vous les 11 et 12 février prochains à Paris ! C’est bien noté dans vos agendas? Les tendances hivernales battent son plein, allez-vous craquer pour un dernier manteau avant la fin de saison? Ou êtes-vous déjà prêt.e à trouver vos nouvelles pépites le printemps? Dans les 2 cas, vous trouverez votre bonheur lors de ce week-end de shopping ! Venez shopper LA pépite qui sera votre pièce phare de la saison au plus grand événement physique de seconde main ! Un bon geste pour votre dressing et pour la planète ! Vos placards débordent? Il est grand temps de faire LE grand tri et donner une seconde vie à vos vêtements ! Réservez votre stand, vendez les vêtements que vous ne portez plus, rencontrez de nouvelles personnes et faites le plein de bonnes ondes en cette nouvelle année 2023 ! Vider votre armoire ou faire connaître votre marque, avec nous c’est rentable, sympa et pratique ! Vous aussi, rejoignez le mouvement de la seconde main et luttez avec nous contre la fast fashion ! Ça se passe de 11h00 à 18h00, les samedi 11 et dimanche 12 février 2023, au Palais de la Femme à Paris : Save the Date ! Palais de la Femme 96 rue de Charonne 750 Paris Contact : https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-paris-palais-de-la-femme-11-et-12-fevrier-2023/ https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-paris-palais-de-la-femme-11-et-12-fevrier-2023/

Violette Sauvage

