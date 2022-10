VIDE DRESSING GEANT DES TOULOUSAINES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VIDE DRESSING GEANT DES TOULOUSAINES Toulouse, 8 octobre 2022, Toulouse. VIDE DRESSING GEANT DES TOULOUSAINES

1 Chemin des Courses HIPPODROME DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses

2022-10-08 – 2022-10-09

HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses

Toulouse

Haute-Garonne 2 EUR 2 Des milliers d’articles de vos marques préférées à petits prix…. Nos 110 vendeuses (55 exposantes samedi et 55 nouvelles exposantes le dimanche) poseront leurs valises l’espace du week-end pour que vous puissiez faire un max de bonnes affaires…. Vide dressing géant des Toulousaines avec + 100 exposantes ! contact@videdressingdestoulousaines.fr HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Ville Toulouse lieuville HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VIDE DRESSING GEANT DES TOULOUSAINES Toulouse 2022-10-08 was last modified: by VIDE DRESSING GEANT DES TOULOUSAINES Toulouse Toulouse 8 octobre 2022 1 Chemin des Courses HIPPODROME DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne