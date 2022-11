VIDE DRESSING GEANT DES TOULOUSAINES SPECIAL NOËL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-12-10 – 2022-12-10

Haute-Garonne Des milliers d’articles de vos marques préférées à petits prix…. Nos 110 vendeuses posent leurs valises l’espace du week-end pour que vous puissiez faire un max de bonnes affaires…. Le Vide dressing des Toulousaines revient pour une édition spéciale Noel dans un lieu atypique que vous aimez beaucoup. Retrouvez nos 60 exposantes et leurs jolies pépites lors de cette journée shopping éco-responsable. contact@videdressingdestoulousaines.fr CANAILLE CLUB 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

