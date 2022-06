Vide dressing géant Azuréennes Marseille 2e Arrondissement, 25 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Vide dressing géant Azuréennes Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement

2022-06-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-26 18:30:00 18:30:00 Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002

Azuréennes transforme la Place du Port en flea market anti-gaspi. Du shopping avec plus de 120 exposants, de jolies marques, des petits prix, des ateliers tattoo et manucure, de la musique ainsi qu’un corner restauration pour faire le plein de gourmandises healthy !



Au programme : du shopping avec plus de 120 exposants, de jolies marques, des petits prix, des ateliers tattoo et manucure, de la musique ainsi qu’un corner restauration pour faire le plein de gourmandises healthy !



Des milliers de vêtements et accessoires tendance à chiner ! Maje, Ba&sh, Sandro, Diesel, ClaudiePierlot, Bel Air, Zara, Isabel Marant, IKKS, Comptoir des Cotonniers, Kenzo, American Vintage,Zapa, H&M, Zadig & Voltaire, The Kooples, etc.

Des créateurs locaux seront aussi de la partie ! Des animations tout au long du week- end et notamment de la bonne musique pour la bonne ambiance. Le Coline Trio, groupe de jazz marseillais nous fera l’honneur de jouer dimanche 26 de 13h à 15h.

Azuréennes lance son vide dressing aux Docks Village les 25 et 26 juin. Un vide dressing pour des emplettes raisonnées, c’est toute la promesse de ces deux journées très exclusives.

https://bit.ly/entree-gratuite-docks

Azuréennes transforme la Place du Port en flea market anti-gaspi. Du shopping avec plus de 120 exposants, de jolies marques, des petits prix, des ateliers tattoo et manucure, de la musique ainsi qu’un corner restauration pour faire le plein de gourmandises healthy !



Au programme : du shopping avec plus de 120 exposants, de jolies marques, des petits prix, des ateliers tattoo et manucure, de la musique ainsi qu’un corner restauration pour faire le plein de gourmandises healthy !



Des milliers de vêtements et accessoires tendance à chiner ! Maje, Ba&sh, Sandro, Diesel, ClaudiePierlot, Bel Air, Zara, Isabel Marant, IKKS, Comptoir des Cotonniers, Kenzo, American Vintage,Zapa, H&M, Zadig & Voltaire, The Kooples, etc.

Des créateurs locaux seront aussi de la partie ! Des animations tout au long du week- end et notamment de la bonne musique pour la bonne ambiance. Le Coline Trio, groupe de jazz marseillais nous fera l’honneur de jouer dimanche 26 de 13h à 15h.

Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-16 par