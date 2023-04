Vide-dressing géant au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le samedi 01 avril 2023

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant 4 € Le Fashion Flea Market, le vide-dressing incontournable de Violette Sauvage, revient pour la sixième fois au Carreau du Temple le 1er avril. L’occasion de chiner des pièces de seconde main tendances et bons marchés ! Marre de la fast fashion ? Rejoignez la mode engagée et la seconde main pour lutter contre le gaspillage et la pollution de la planète ! Chinez des vêtements d’occasion, parfois même neufs. Mode, accessoires, vous y dénicherez forcément des pépites, à des prix accessibles. ! Au programme

– 2000 m2 de bons plans mode dans une ambiance chaleureuse et décontractée

– Le meilleur de la mode de seconde main et des centaines de marques pour tous les goûts : Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Des Petits Hauts, Zara, Mango, Chanel, American Apparel, Rykiel, Marni, Chie Mihara, Cos, Yves Saint Laurent, APC, Muji…

– Près de 400 vendeur·euses et créateur·trices

– Plein de surprises tout au long de la journée,, des animations, des ateliers un espace de restauration et de la musique. Où ?

On ne vous présente plus le Carreau du Temple : 2000 m², salle emblématique au cœur de Paris, notre temple de la seconde main pour une journée exceptionnelle. Si vous souhaitez vendre

Si vous souhaitez vendre et avoir un stand, remplissez le formulaire en cliquant ici Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

