Vide dressing Femmes La bulle Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Vide dressing Femmes La bulle, 30 avril 2022, Orléans. Vide dressing Femmes

La bulle, le samedi 30 avril à 14:00

+ 300 vêtements et accessoires

Entrée libre

Venez trouver des vêtements du 36 au 48 et des accessoires La bulle 45000 13 ter rue du faubourg saint jean Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La bulle Adresse 45000 13 ter rue du faubourg saint jean Ville Orléans lieuville La bulle Orléans Departement Loiret

La bulle Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Vide dressing Femmes La bulle 2022-04-30 was last modified: by Vide dressing Femmes La bulle La bulle 30 avril 2022 La bulle Orléans orléans

Orléans Loiret