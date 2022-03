Vide Dressing Femme Sofitel Strasbourg Grande Ile Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Vide Dressing Femme Sofitel Strasbourg Grande Ile, 19 mars 2022, Strasbourg. Vide Dressing Femme

Sofitel Strasbourg Grande Ile, le samedi 19 mars à 10:00

Venez chiner de belles pièces vêtements et accessoires pour femme le samedi 19 mars au Sofitel Strasbourg Grande Ile, 4 place Saint-Pierre-le-Jeune. L’occasion parfaite de chiner de belles pièces pour la saison printemps/été ! Une participation de 1 euro sera demandée à chaque visiteur. Vide dressing femme samedi 19 mars au Sofitel Strasbourg Grande Ile, 4 place Saint-Pierre-le-Jeune. Sofitel Strasbourg Grande Ile 4 place saint pierre le jeune Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00

