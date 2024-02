Vide dressing et vide poussette au stade Castets, samedi 9 mars 2024.

Vide dressing et vide poussette au stade Castets Landes

Vêtements, jouets, puériculture, accessoires, chaussures et bien plus…

Restauration et buvette sur place.

Informations et Inscriptions apecastets@gmail.com ou

06 84 93 40 70 ou 06 21 23 76 54. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

au stade L’Estanquet

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine apecastets@gmail.com

L’événement Vide dressing et vide poussette Castets a été mis à jour le 2024-02-22 par Côte Landes Nature Tourisme