Pour le deuxième volet de notre évènement Vide-dressing et Vente d’Art, une nouvelle équipe de quatre fripeur/euses-chineur/euses de Montreuil aura le plaisir de vous accueillir le samedi 29 janvier 2022 de 14h à 20h au Velvet Moon ! La recette est la même : vêtements et accessoires toutes saisons, toutes tailles et tous styles, dessins originaux de Watermint et Louchka Rihd, livres, DVD, jeux, divers… Un large choix d’articles de seconde main en stock pour toi, tes potes, ta famille ou tes voisin/es. Boissons chaudes pour te réchauffer à nos côtés, boissons fraîches pour te désaltérer, avec ou sans alcool, le Velvet Moon te propose de quoi te restaurer au bar : « Le Velvet Moon n’est pas un bar mais une structure associative, c’est pourquoi nous vous demanderons d’y adhérer afin de pouvoir participer à nos événements et consommer. Deux options s’offrent à vous: ✩ L’adhésion annuelle est de 5 euros mais si vous n’êtes pas sûrs de revenir, pas de panique! ✩ Vous pouvez n’adhérer qu’à la journée en majorant votre premier verre d’un petit euro ? Dans les deux cas nous aurons besoin de votre adresse mail qui nous permettra de vous référencer et de vous envoyer notre programmation chaque week-end! Merci beaucoup et bienvenue ♥️ » Comme toujours, n’hésite pas à partager l’évènement, les visuels, les infos, à inviter tes proches et à venir en team. On espère vous voir nombreuxses, faire de chouettes rencontres ou vous revoir avec plaisir, combler vos dressings et vos bibliothèques, discuter autour d’un verre ou d’un café, ou décorer vos murs de notre art… Rendez-vous le 29 ! Louchka Organisation : @louchka.rihd Crédit affiches : Dessins @louchka.rihd INFOS PRATIQUES Lieu : Velvet Moon 44 rue Molière, 93100 MONTREUIL Métro Croix de Chavaux (ligne 9) Entrée libre Adhésion au Velvet Moon si vous souhaitez consommer : 1€ pour la journée, 5€ pour l’année

Entrée libre

Évènement de vente de vêtements, livres, objets de seconde main ; également exposition et vente d’illustrations et d’artisanat Montreuillois

Velvet Moon 44 rue Molière 93100 Montreuil Montreuil Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis



