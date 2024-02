Vide dressing et troc Chaource, samedi 17 février 2024.

Samedi 17 et dimanche 18 février CHAOURCE Vide dressing et troc dans la halle, de 8h à 18h. Vêtements femmes, hommes, enfants, accessoires, chaussures, puériculture jouet. Les prix doivent restés attractifs, maximum 5 €. Inscription jusqu’au 14 février. Participation gratuite, limitée à 4m par personne. Salle non chauffée. Contact +33 (0)7 76 57 56 80 Eur.

La Halle

Chaource 10210 Aube Grand Est

L’événement Vide dressing et troc Chaource a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance