Vide dressing « Et si on fripe » Et si on fripe Lambesc, dimanche 10 mars 2024.

Vide dressing « Et si on fripe » Et si on fripe Lambesc Bouches-du-Rhône

La boutique Et si on fripe organise son vide-dressing !

Toute la journée, vous pourrez chiner et peut-être dénicher la pièce qui manquait à votre garde-robe !

Vente de vêtements de marque à petits prix.

Restauration sur place assurée par Jamilaskitchen. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Et si on fripe 21 rue Grande

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur etsionfripe@gmail.com

