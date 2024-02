VIDE DRESSING ET POUSSETTE Montblanc, dimanche 17 mars 2024.

VIDE DRESSING ET POUSSETTE Montblanc Hérault

Venez donner une seconde vie à vos vêtements ou jouets dont vous n’avez plus l’utilité en participant à ce vide dressing et poussette organisé par l’association de la Gymnastique Volontaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 16:00:00

59 Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie

L’événement VIDE DRESSING ET POUSSETTE Montblanc a été mis à jour le 2024-02-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE